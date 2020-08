BC da Austrália mantém juro em 0,25%, mas sinaliza mais compras de bônus

O Banco Central da Austrália (RBA, pela sigla em inglês) decidiu manter sua taxa básica de juros inalterada na mínima histórica de 0,25% pelo quinto mês consecutivo, após concluir reunião de política monetária nesta terça-feira, 4.



Além do juro básico, o BC australiano manteve também a meta para o juro do bônus soberano de três anos, igualmente em 0,25%.



Antes da reunião de abril, o RBA havia reduzido seu juro básico agressivamente, em reação à pandemia de coronavírus.



Apesar da manutenção dos juros, o presidente do RBA, Philip Lowe, disse no comunicado da decisão desta terça que a instituição vai comprar bônus do governo australiano no mercado secundário na quarta-feira, 5, para garantir que o rendimento do papel de três anos fique em linha com a meta oficial.



Nas últimas semanas, ressaltou Lowe, o juro do bônus de três anos tem superado um pouco o teto de 0,25%.