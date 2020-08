Ganho de bancos somou R$ 10,2 bi de abril a junho

Os três maiores bancos privados do País tiveram lucro líquido de R$ 10,2 bilhões no segundo trimestre, queda de 40% em um ano, quando o ganho conjunto havia sido de R$ 17,1 bilhões. O resultado foi impactado pelo reforço de reservas para absorver o esperado aumento da inadimplência devido à pandemia de coronavírus. "Este foi um dos piores trimestres da história do Brasil, em termos de desempenho econômico", disse o presidente do Itaú Unibanco, Candido Bracher, em nota à imprensa.



Juntos, Itaú Unibanco, Bradesco e Santander gastaram R$ 23,6 bilhões com calotes no segundo trimestre, salto de quase 90% em relação ao mesmo período de 2019. Frente ao primeiro trimestre, as despesas com provisões subiram em 8,56%. De abril a junho, Santander e Bradesco seguiram ampliando as reservas, enquanto o Itaú fez o movimento contrário.





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.