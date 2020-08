PMI industrial global tem em julho 1ª expansão desde janeiro, diz IHS Markit

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial global subiu de 47,9 em junho para 50,3 em julho, segundo dados divulgados pelo instituto IHS Markit em parceria com o banco JPMorgan. Trata-se da primeira leitura para o indicador acima da marca de 50 pontos desde janeiro, o que indica que o setor industrial do mundo voltou a se expandir após meses de contração. "Dos 27 países que disponibilizaram dados de julho, 13 tiveram leituras de PMI acima da marca neutra de 50", diz o relatório, citando o Brasil entre as nações que obtiveram aumento no indicador, como divulgado mais cedo.



Por outro lado, IHS Markit e JPMorgan informam que as mais recentes restrições para conter a covid-19 já mostram reflexos sobre a tendência para o PMI, em processo de desaceleração.



De acordo com a economista Olya Borischevska, que assina o relatório, o PMI de julho indica que a recuperação econômica após a quarentena começou em maio e continuou. "Muitos dos componentes do atingiram seus níveis pré-pandemia pela primeira vez em julho, incluindo produção e novos pedidos", diz, em nota.



Olga ressalta, contudo, que o PMI de emprego não se recuperou (segue abaixo da marca neutra, aos 47,1 em julho), sugerindo que o mercado de trabalho levará mais tempo para melhorar. "Recuperar completamente as perdas sofridas no primeiro semestre do ano levará algum tempo, especialmente se a recuperação for interrompida por qualquer reajuste nas restrições econômicas para combater a covid-19", completa.