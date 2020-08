Estimativa de superávit comercial em 2020 permanece em US$ 55 bi no Focus do BC

Os economistas do mercado financeiro mantiveram a projeção para a balança comercial em 2020 na pesquisa Focus realizada pelo Banco Central, em superávit comercial de US$ 55,00 bilhões. Um mês atrás, a previsão era de US$ 53,45 bilhões. Para 2021, a estimativa de superávit foi de US$ 53,40 bilhões para US$ 53,31 bilhões. Há um mês, estava em US$ 55,25 bilhões.



No caso da conta corrente do balanço de pagamentos, a previsão contida no Focus para 2020 foi de déficit de US$ 8,31 bilhões para US$ 6,21 bilhões, ante US$ 11,75 bilhões de um mês antes. Para 2021, a projeção de rombo seguiu em US$ 15,60 bilhões. Um mês atrás, o rombo projetado era de US$ 20,44 bilhões.



Para os analistas consultados semanalmente pelo BC, o ingresso de Investimento Direto no País (IDP) será suficiente para cobrir o resultado deficitário nestes anos. A mediana das previsões para o IDP em 2020 foi de US$ 53,95 bilhões para US$ 53,75 bilhões. Há um mês, estava em US$ 55,00 bilhões. Para 2021, a expectativa foi de US$ 64,10 bilhões para US$ 65,96 bilhões, ante US$ 70,00 bilhões de um mês antes.