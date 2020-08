Brasil é o único país que consegue produzir e preservar, diz Tereza Cristina

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, voltou a defender a sustentabilidade praticada no agronegócio brasileiro. "O Brasil é o único país do mundo que consegue produzir e preservar. Nossa pecuária vem crescendo muito sem desmatar", disse a ministra na abertura do Congresso Brasileiro do Agronegócio, promovido pela Associação Brasileira do Agronegócio (Abag).



Ela acrescentou que, após a pandemia da covid-19, o mundo será ainda mais exigente em sanidade e sustentabilidade. "Precisamos exercitar cada vez mais a sustentabilidade no agro brasileiro. Por isso, tivemos a preocupação de trazer no Plano Safra 2020/21 várias linhas com recursos exclusivos à sustentabilidade", afirmou.



Tereza Cristina citou o papel da Embrapa, que fornece tecnologias para o produtor evoluir nas práticas agrícolas. "Nenhum país tem tecnologia e pesquisa de ponta como a Embrapa oferece", enfatizou.



Comentou também sobre a diversificação da pauta exportadora do agronegócio brasileiro, destacando as 85 novas aberturas de mercado durante sua gestão. "Estamos diversificando pauta exportadora para alimentos como gergelim e grão-de-bico e aumentando produção nacional de alimentos como trigo", citou.



O congresso da Abag está sendo realizado de forma virtual na manhã desta segunda-feira.