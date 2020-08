PBoC: política monetária na China será mais flexível e direcionada no 2º semestre

O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) publicou nota nesta segunda-feira, 3, dizendo que a política monetária no país será mais flexível e direcionada ao longo do segundo semestre deste ano. O comunicado não trouxe novidades, mas reforçou o compromisso da autoridade em apoiar a economia local.



De acordo com o PBoC, ajustes anticíclicos serão feitos de forma oportuna ao longo do semestre.



"Orientamos o uso abrangente de uma variedade de ferramentas de política monetária para gerar declínio das taxas de juros do mercado financeiro", diz a nota do banco central chinês, destacando que a atuação da autoridade deve promover o crescimento econômico e aliviar dificuldades de financiamento para empresas e famílias.