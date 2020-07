Relatório mensal confirma recuo forte na produção de petróleo em maio nos EUA

O relatório mensal do Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) confirmou a queda considerável na produção de petróleo dos Estados Unidos, diante do choque causado pela pandemia da covid-19.



O documento mostra que a produção de petróleo em maio deste ano no país ficou em média em 10,001 milhões de barris por dia.



Entre janeiro e maio, a média diária foi bem superior, de 12,037 milhões de barris.