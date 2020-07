Petrobras: exportações de petróleo para China dispararam no 2º trimestre

As exportações de petróleo da Petrobras para a China dispararam no segundo trimestre, uma vez que o país asiático esta em um momento diferente da pandemia - foi mais afetado no primeiro trimestre.



Das exportações no segundo trimestre da estatal, 87% foram para a China contra 48% no primeiro trimestre. "Isto também evidencia nossa forte relação comercial com o país", disse a petroleira.



Já nos derivados, Singapura foi o principal comprador da petroleira e respondeu por 49% das exportações no trimestre, contra 53% no primeiro trimestre. O Segundo principal comprador foram os Estados Unidos, com 35% (31% no primeiro). As exportações de petróleo, derivados e outros atingiram R$ 14,973 bilhões no segundo trimestre, queda de 3% no ano e de 39,4% na comparação trimestral.