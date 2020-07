Usiminas reverte lucro e anota prejuízo de R$ 395 milhões no 2º trimestre

A Usiminas reverteu o lucro líquido de R$ 171 milhões registrado no segundo trimestre do ano passado em prejuízo de R$ 395 milhões entre abril e junho deste ano. A empresa já havia registrado no primeiro trimestre prejuízo de R$ 424 milhões.



O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado atingiu R$ 192 milhões no segundo trimestre, queda de 67% em relação ao mesmo período do ano passado. Na comparação com o primeiro trimestre deste ano o Ebitda ajustado é 66% menor.



Outros eventos com efeito negativo no Ebitda da companhia no trimestre foram a provisão para contratos onerosos de insumos e serviços na Unidade de Siderurgia, relacionados aos efeitos da pandemia da covid-19 no montante de R$ 51 milhões, dos quais R$ 34 milhões impactaram os custos e R$ 16 milhões impactaram outras receitas (despesas) operacionais. A companhia também cita provisão para créditos de liquidação duvidosa em R$ 19 milhões na Unidade de Siderurgia e a provisão para reestruturação na Unidade de Bens de Capital no montante de R$ 19 milhões.



A receita líquida do segundo trimestre foi de R$ 2,4 bilhões, valor 36,3% inferior em relação ao primeiro trimestre (R$ 3,8 bilhões). Esta queda decorre, principalmente, do menor volume vendido no período, também em função da retração da atividade econômica desencadeada pela pandemia do novo coronavírus.