Eletrobras: Em assembleia, acionistas aprovam dividendos de R$ 2,540 bilhões

Em Assembleia Geral Ordinária (AGO) realizada nesta quarta-feira, 29, os acionistas da Eletrobras aprovaram o pagamento de R$ 2,540 bilhões em dividendos, referentes aos resultados de 2019. Serão R$ 2,050 bilhões para quem tiver ação ON, ou R$ 1,5908 por papel, e R$ 490,2 milhões para os preferencialistas, sendo R$ 2,2478 por ação PNA e R$ 1,7499 por PNB.



O pagamento será realizado com base na posição acionária de hoje, e a partir desta quinta, as ações passam a ser negociadas ex-dividendos. Segundo a companhia, o crédito será feito aos acionistas até o final deste ano. Os valores serão atualizados pela taxa Selic.