Rodrigo Maia quer formar comissões para tratar de sustentabilidade na Câmara

Um grupo de empresários da iniciativa privada recebeu do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a notícia de que uma comissão será criada na Casa para tratar do tema da sustentabilidade, segundo a presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (Cebds), Marina Grossi.



Segundo ela, num encontro entre empresários e Maia pela manhã desta terça-feira, parlamentares sinalizaram com a possibilidade de serem criados arcabouços legais que condicionem incentivos fiscais à adoção de boas prátias socioambientais pelas empresas. Os empresários ainda foram convocados a apresentar propostas para a comissão que deve ser formada.



As mesmas lideranças empresariais estiveram com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, no início deste mês. A pauta de reivindicações apresentada ao Executivo, foi levada hoje a Maia, sendo que, dessa vez, o foco foi em soluções que podem ser tomadas pelo Legislativo.



"Falamos sobre licenciamento ambiental, regularização fundiária, da reforma tributária, que vai ter uma importância tremenda em todos os setores, e pode ter um diferencial muito grande nas questões de meio ambiente e de economia verde e circular no Brasil ", afirmou o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), Marcello Brito, que também participou da reunião.