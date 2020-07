FMI aprova assistência de US$ 4,3 bi à África do Sul para combater covid-19

O Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou nesta terça-feira, 28, assistência de US$ 4,3 bilhões à África do Sul para o país combater a covid-19 e seus efeitos sobre a economia.



"Uma profunda recessão econômica está se desenrolando na África do Sul, à medida que o declínio da atividade doméstica e as interrupções na cadeia de suprimentos global resultantes do choque do novo coronavírus se somam a uma situação preexistente de restrições estruturais, crescimento moderado e resultados sociais em deterioração", disse o primeiro vice-diretor gerente do Conselho Executivo do FMI, Geoffrey Okamoto.