Fluxo cambial total em julho até dia 23 está negativo em US$ 3,733 bi, diz BC

O Banco Central informou nesta terça-feira, 28, o que o fluxo cambial total no País está negativo em US$ 3,733 bilhões em julho até o dia 23. A cifra é resultado de um fluxo comercial positivo de US$ 620 milhões e de um fluxo financeiro negativo de US$ 4,353 bilhões no período. Os dados são influenciados pelos efeitos da pandemia do novo coronavírus sobre o fluxo cambial.



Na conta comercial, ocorreram em julho até o dia 23 importações de US$ 8,562 bilhões e exportações de US$ 9,183 bilhões. Dentro das exportações foram US$ 953 milhões de Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 2,564 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 5,666 bilhões em demais operações.



Dentro da conta financeira, ocorreram no período entradas de US$ 23,865 bilhões e saídas de US$ 28,218 bilhões.



A posição dos bancos no mercado à vista passou de vendida em US$ 26,904 bilhões no fim de junho para vendida em US$ 30,246 bilhões em julho até o dia 23.