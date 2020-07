EUA estão colocando 'muito dinheiro' para estimular economia, diz Kudlow

Diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Larry Kudlow detalhou nesta segunda-feira, 27, a repórteres alguns aspectos do mais recente pacote de estímulo preparado pela Casa Branca. Segundo ele, o governo dos Estados Unidos "está colocando muito dinheiro" para apoiar o quadro, diante da pandemia. "Estamos dando assistência à economia, não há dúvida disso", afirmou.



Kudlow comentou que o plano da Casa Branca inclui mais crédito para os empregadores, um bônus para a reabertura de vagas de trabalho. Além disso, citou uma "extensão e um aumento" no Programa de Proteção ao Salário (PPP, na sigla em inglês).



Para o assessor, é preciso que os americanos respeitem "diretrizes simples" para garantir a recuperação econômica em "V" e que as crianças voltem à escola, como o uso de máscaras, o respeito ao distanciamento social e a testagem dos casos suspeitos da covid-19.



O próprio Kudlow usava máscara nesta segunda-feira, ao falar em um local aberto aos repórteres.



Ele comentou também que os Estados que têm tido de recuar na reabertura econômica precisarão se ater a essas mesmas diretrizes, para reverter esse quadro.