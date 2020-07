Alemanha: índice IFO de sentimento das empresas sobe a 90,5 em julho

O índice de sentimento das empresas da Alemanha subiu de 86,3 pontos em junho para 90,5 pontos em julho, em meio à melhora da confiança com a gradual reabertura da maior economia da Europa após o choque da pandemia do novo coronavírus, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira pelo instituto alemão IFO.



O resultado de julho superou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta do índice a 89. O dado de junho foi ligeiramente revisado para cima, de 86,2 pontos originalmente. "A economia alemã está se recuperando passo a passo", avaliou o IFO.



O chamado subíndice de expectativas econômicas do IFO avançou de 91,6 pontos em junho para 97 pontos em julho. Já o subíndice de condições atuais subiu de 81,3 para 84,5 pontos no mesmo período.



A pesquisa mensal do IFO envolve cerca de nove mil empresas dos setores de manufatura, serviços, comércio e construção. Fonte: Dow Jones Newswires.