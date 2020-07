Inadimplência dos condomínios de BH registra queda durante pandemia

Taxa de inadimplência dos condomínios da capital caiu nos dois últimos meses, após registrar pico em abril (foto: Direcional / Divulgação ) COVID-19, os condomínios de Belo Horizonte veem um cenário mais positivo nos dois últimos meses. A taxa de inadimplência registrou queda, Após um primeiro momento conturbado no início da pandemia de, os condomínios de Belo Horizonte veem um cenário mais positivo nos dois últimos meses. Aregistrou queda, logo após ter alcançado o pico em abril . No mês de junho, a média foi de 10,61%, o que representa 0,79 ponto percentual menor do que o mês anterior.





Os dados são de levantamento da Câmara do Mercado Imobiliário e Sindicato das Empresas do Mercado Imobiliários de Minas Gerais (CMI/Secovi-MG). A entidade realizou o estudo com cerca de dois mil condomínios residenciais e comerciais de Belo Horizonte e região metropolitana.









“Ainda podemos citar como motivo para essa curva em declínio o fato de que, em abril, muitas pessoas ainda não estarem recebendo o auxílio do governo. Ao longo dos demais meses, isso foi regularizado, fazendo com que pudessem quitar as dívidas com o condomínio”, disse. Além disso, ele conta que outros fatores contribuíram para a queda da taxa. A redução dos gastos comfora de casa e ainda, a baixa taxa Selic , que impactou diretamente na multa aplicada por atraso do pagamento.“Ainda podemos citar como motivo para essa curva em declínio o fato de que, em abril, muitas pessoas ainda não estarem recebendo odo governo. Ao longo dos demais meses, isso foi regularizado, fazendo com que pudessem quitar as dívidas com o condomínio”, disse.



Condomínios comerciais

A realidade já não é a mesma para o caso dos condomínios comerciais. Leonardo Mota revelou que esses têm sido os mais atingidos pela pandemia.



“As despesas condominiais continuam, especialmente em relação à segurança do imóvel. Esses condomínios, sem dúvida, são os mais impactados pela inadimplência, em função da proibição de atividades pelos órgãos municipais”, acrescenta.





Flexibilização do comércio em BH

Esse tem sido o pivô de muitas manifestações na capital mineira. O prefeito Alexandre Kalil (PSD) se posiciona contrário à retomada gradual do comércio agora, em função do aumento dos casos de coronavírus em BH.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), Marcelo de Souza e Silva disse, em nota, que o cenário não é positivo. “Infelizmente, não temos boa notícia nenhuma para dar. A prefeitura mais uma vez não deu nenhum passo, nenhum pingo de esperança para a previsão de reabertura”, lamenta. Nessa quinta-feira (23), representantes da Prefeitura de Belo Horizonte se reuniram com entidades representantes do comércio para discutir um panorama deO presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH),disse, em nota, que o cenário não é positivo. “Infelizmente, não temos boa notícia nenhuma para dar. A prefeitura mais uma vez não deu nenhum passo, nenhum pingo de esperança para a previsão de reabertura”, lamenta.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina