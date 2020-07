Moody's alerta sobre possível rebaixamento de rating do Reino Unido

A Moody's alertou que poderá rebaixar o rating soberano do Reino Unido - atualmente em Aa2, com perspectiva negativa - se a agência de classificação de risco julgar que o governo britânico não tem um plano plausível para reduzir seu endividamento.



"O rating do Reino Unido provavelmente seria rebaixado se a Moody's concluísse que a capacidade e apetite dos formuladores de políticas de desenvolver uma estratégia confiável para reduzir a dívida são baixos", afirmou a analista da Moody's Sarah Carlson em nota divulgada na quinta-feira.



"Isso seria particularmente negativo para a qualidade de crédito do Reino Unido se, na visão da Moody's, aquilo refletisse a continuação da erosão geral na coerência e previsibilidade das políticas (britânicas)", acrescentou a analista.