Receita disponibiliza consulta ao 3º lote de restituição do IR na sexta-feira, 24

A Receita Federal informou que vai abrir a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2020 para pessoas físicas nesta sexta-feira, 24, a partir das 9 horas. Mais de 3,9 milhões de brasileiros serão contemplados. O crédito bancário será realizado no próximo dia 31.



A consulta para saber se haverá restituição do imposto neste lote pode ser feita pela página da Receita Federal, informando o CPF e a data de nascimento. Também é possível fazer a consulta pelo telefone 146 ou pelo aplicativo da Receita para tablets e smartphones.



Para saber se caiu na malha fina, o contribuinte deve acessar o Portal e-CAC (Centro Virtual de Atendimento) e pedir o extrato da declaração do imposto pelo serviço Meu Imposto de Renda. Caso haja inconsistências de dados identificadas pelo sistema da Receita, o usuário deve emitir uma declaração retificadora.



Após a regularização, o contribuinte receberá a restituição nos lotes residuais do Imposto de Renda, se tiver direito.



Quem vai receber a restituição no terceiro lote



Entre os contribuintes contemplados no terceiro lote da restituição do Imposto de Renda 2020, estão mais de 88 mil idosos acima de 80 anos, 646 mil com idade entre 60 e 79 anos, 47 mil contribuintes com algum tipo de deficiência física ou mental e 346 mil pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério. Além disso, outras 2,8 milhões são contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 28 de março.



O total das restituições deste lote soma R$ 5,7 bilhões.



Confira o calendário de restituição do Imposto de Renda 2020



1º lote: 29 de maio;

2º lote: 30 de junho;

3º lote: 31 de julho;

4º lote: 31 de agosto;

5º e último lote: 30 de setembro.



Prazo para resgate da restituição



A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, é preciso solicitá-lo pelo site da Receita, por meio do Formulário Eletrônico - Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no Portal e-CAC, no serviço Meu Imposto de Renda.



Caso o valor não seja creditado na data prevista, o contribuinte pode entrar em contato com qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.