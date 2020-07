Crédito consignado muda durante pandemia do coronavírus; saiba quais são as novas regras

(foto: Pixabay)

Quem tem direito

Limite do endividamento

Entenda as regras

Desbloqueio do benefício é realizado por meio de uma pré-autorização — indispensável para que as informações pessoais do segurado fiquem acessíveis e o contrato seja formalizado.

O procedimento é realizado todo pela internet e deve conter documento de identificação do segurado e um termo de autorização digitalizado.

Tempo de carência para desconto da primeira parcela: as instituições financeiras ou entidades de previdência complementar poderão ofertar prazo de carência para o início do desconto da primeira parcela no benefício previdenciário, para o pagamento de empréstimos nas modalidades consignação e retenção, no prazo máximo de 90 dias, a contar do início do contrato.

Limite máximo concedido no cartão de crédito para o pagamento de despesas contraídas com a finalidade de compras e saques passa de 1,4 % para 1,6 % do valor mensal do benefício. Esse percentual , ao contrário das outras duas medidas, terá vigência permanente.

A pandemia do novomudou as regras dopara aposentados e pensionistas. A partir da próxima segunda-feira (27) entra em vigor instrução normativa do INSS, publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (23).As novas regras valem até o dia 31 de dezembro – prazo limite dodecretado pelo Congresso Nacional.De acordo com a norma, fica autorizado o desbloqueio para consignados em 30 dias após a concessão do. O prazo anterior era de 90 dias.O empréstimo consignado é garantido para quem tem emprego com carteira assinada e a empresa oferecer esse benefício em convênio com algum banco, ser funcionário público ou aposentado e pensionista do INSS.Entretanto, as novas regras valem apenas para aposentados e pensionistasO limite de endividamento é de 35% do salário líquido - descontado imposto e outras contribuições.