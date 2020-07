EUA: pedidos de auxílio-desemprego sobem 109 mil na semana e superam previsão

Os novos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos sofreram um aumento de 109 mil na semana encerrada em 18 de julho, para 1,416 milhão, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quinta-feira pelo Departamento do Trabalho do país. O resultado superou a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam 1,3 milhão de solicitações.



Os pedidos da semana anterior foram ligeiramente revisados para cima, de 1,3 milhão para 1,307 milhão. Já o número de pedidos continuados teve queda de 1,107 milhão na semana encerrada em 11 de julho, a 16,197 milhões. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso. Fonte: Dow Jones Newswires.