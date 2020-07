Meirelles aprova que proposta de reforma tributária do governo não fale de ICMS

A proposta de reforma tributária entregue pelo governo federal ao Congresso na terça-feira, 21, é positiva por tratar somente de tributos federais. A avaliação é do ex-ministro da Fazenda e secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo, Henrique Meirelles.



Em entrevista à GloboNews, Meirelles afirmou que os Estados e municípios devem ser os protagonistas de uma discussão que leve em conta tributos como ICMS e ISS. "Cabe aos Estados e municípios chegarem a acordo sobre isso", disse.



Ele lembrou que os Estados chegaram a acordo sobre o ICMS e apresentaram substitutivo às Propostas de Emenda à Constituição (PECs) que tramitam no Congresso. "O ICMS, na minha opinião, vai entrar na Reforma Tributária. A questão do ICMS e ISS já é objeto de acordo unânime, é uma proposta muito bem feita e já está no Congresso", afirmou.



Arrecadação



Acerca da arrecadação do Estado de São Paulo, Meirelles disse que o momento de maior queda das receitas ficou, "sem dúvida", em abril. O secretário lembrou, no entanto, que quaisquer melhoras deverão ter caráter marginal, mas que a arrecadação deve continuar abaixo da observada em igual período de 2019.