Rodrigo Maia volta a rechaçar CPMF: 'vai travar nosso crescimento'

Maia disse ainda ser contra o imposto sobre grandes fortunas (foto: Najara Araujo/Câmara dos Deputados )

O presidente da, Rodrigo Maia (DEM-RJ), voltou a rechaçar a criação de um novo imposto nos moldes da. Para ele, a ferramenta não melhora o ambiente de negócios e é capaz de travar o crescimento do País. "Criar a CPMF para quem pagar a conta? Para a sociedade mais uma vez pagar a conta? Temos um estado muito grande, uma carga tributária muito alta", disse. Para ele, é necessário melhorar a qualidade do gasto. "CPMF não vai melhorar ambiente de negócios não vai melhorar a produtividade da economia. Vai travar nosso crescimento", disse.disse ainda ser contra o imposto sobre grandes fortunas. "Acho que ele não resolve o problema e vai tirar as grandes fortunas do Brasil. Mas também não dá para dizer que a CPMF é mais justa que imposto sobre grandes fortunas. Não é possível que alguém ache que tributar a base da sociedade, como você vai tributar na CPMF, é melhor do que tributar quem tem mais. Eu acho que não é nem um, nem outro", afirmou.Maia falou ainda sobre a necessidade da reforma tributária acabar com os regimes especiais. "Tem regimes especiais, setores que foram beneficiados ao longo dos anos e foi uma construção. Se você pegar o sistema tributário, administração pública, a previdência, tudo acabou sendo concentrado poder naqueles que tiveram poder de lobby no podere Legislativo", disse. "Deveríamos acabar com essas distorções. O próprio simples gera distorções", afirmou.