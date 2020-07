Governo espera divulgar dia 31 nova projeção para primário possivelmente melhor

O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, estimou nesta quarta-feira, 22, que o déficit primário do Governo Central em 2020 deve ser menor que o rombo de R$ 787,449 bilhões que conta no 3º Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas divulgado nesta quarta pelo Ministério da Economia.



"O governo divulgará uma nova projeção para o resultado primário no dia 31 de julho, possivelmente melhor que a estimativa que está no relatório", afirmou ele, em coletiva para apresentação do Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas.



Segundo ele, novas estimativas do governo para o déficit primário do Setor Público Consolidado e para a Dívida Bruta do Governo Geral também devem ser divulgadas na próxima semana.