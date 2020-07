Leilões do Tesouro têm sido muito positivos, diz Bruno Funchal

O secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, disse que os leilões do Tesouro Nacional têm sido muito positivos, apesar da crise. "O problema dessa crise não é liquidez, mas o nível grande de incerteza", afirmou.



Em evento virtual da corretora Tullett Prebon, o secretário disse que a tendência natural da crise é o encurtamento da dívida, mas que há uma redução do custo com os juros em patamar baixo.