Índice de Evolução da Produção sobe a 52,8 pontos em junho, diz CNI

A indústria brasileira deu novos sinais de recuperação em junho, após os impactos mais intensos da pandemia do novo coronavírus em abril deste ano. Dados divulgados nesta quarta-feira, 22, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostram que o Índice de Evolução da Produção do setor passou de 43,1 pontos em maio para 52,8 pontos em junho. Pela metodologia utilizada, valores acima de 50 pontos indicam aumento da produção; abaixo disso, queda da produção.



Conforme a CNI, o Índice de Evolução do Número de Empregados passou de 42,0 pontos em maio para 46,9 pontos em junho. Portanto, o indicador ainda permaneceu abaixo da linha de 50 pontos.



"Apesar da continuidade da pandemia do novo coronavírus, a produção e o emprego apresentaram uma melhor evolução no mês de junho, na comparação com maio", destacou a CNI. "A produção aumentou e, ainda que os resultados apontem para uma redução no número de empregados, a queda é menos intensa e atinge menos empresas que nos meses anteriores."



A Sondagem Industrial da CNI mostrou ainda que a Utilização da Capacidade Instalada (UCI) apresentou elevação de 55% em maio para 62% em junho.



"Com o aumento, o porcentual passou a se encontrar 4 p.p. abaixo do nível de junho de 2019, mostrando uma recuperação significativa do indicador após as quedas expressivas de março e abril", destacou a CNI. "Em abril, a UCI era 17 p.p. menor que a observada em abril de 2019."



A CNI também apontou que os estoques se reduziram e estão abaixo do nível planejado pela indústria. O Índice de Evolução dos Estoques passou de 46,2 pontos em maio para 45,0 pontos em junho. Foi a terceira redução mensal dos estoques. Já o Índice de Nível de Estoque Efetivo em Relação ao Planejado ficou em 46 pontos em junho, o que indica que os estoques seguem em nível inferior ao planejado pela indústria.