ANP: Produção de petróleo e gás no Brasil atinge 3,821 mi boe/d em junho

A produção de petróleo e gás natural no Brasil subiu 9,6% em junho em relação a maio, para 3,821 milhões de barris equivalentes de petróleo por dia (boe/d), informou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nesta terça-feira, 21.



A produção somente de petróleo subiu 8,9%, para 3,013 milhões de barris dia (b/d), voltando ao patamar perdido após a pandemia de covid-19. O gás natural também teve produção maior, de 128,4 milhões de metros cúbicos diários, 12,3% a mais do que no mês anterior.



A ANP informou ainda que a produção de petróleo da Petrobras teve alta de 9,2%, para 2,234 milhões de b/d. A produção de gás natural da estatal subiu para 97,2 milhões de metros cúbicos, contra os 88,9 milhões de metros cúbicos produzidos em maio.