Guedes chega ao Senado para entregar proposta de reforma tributária

O ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou à sede do Congresso Nacional para entregar projeto de lei com a primeira etapa da reforma tributária proposta pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. A entrega será feita em cerimônia com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).



Guedes não passou por jornalistas nem deu declarações ao chegar. Depois do evento, às 15 horas, o secretário especial de Receita Federal, José Barroso Tostes Neto, e a assessora especial do Ministério da Economia Vanessa Canado concederão entrevista coletiva para detalhar o novo modelo de tributação sobre bens e serviços apresentado pelo Executivo.