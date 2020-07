Venda de minério de ferro pela Vale no 2º trimestre cai 11,8%

A venda de minério de ferro pela Vale no segundo trimestre do ano caiu 11,8% para 54,615 milhões de toneladas, de acordo com o relatório de produção divulgado na noite da segunda-feira, 20. Em relação ao primeiro trimestre do ano houve um aumento de 5,7% nas vendas.



Nos primeiros seis meses do ano a venda de minério caiu 9,4% para um volume de 106,271 milhões de toneladas.



Em pelotas, ainda de abril a junho, o volume vendido caiu 21,4% na relação anual, para 6,950 milhões de toneladas.



Esse volume representa um recuo de 4,9% ante os três meses anteriores.



No primeiro semestre do ano a queda das vendas de pelotas foi de 32,6%, para 14,261 milhões de toneladas.