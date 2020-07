BNDES repassará R$ 1 bi para Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) repassará R$ 1 bilhão para o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), válido para empréstimos a serem concedidos até o fim deste ano. O valor é 45% maior que o repassado no primeiro semestre e será utilizado para financiar projetos de investimento em diferentes setores nos três Estados da Região Sul.



Em nota, o BNDES ressaltou que o BRDE exerce "um papel relevante na descentralização do acesso" a seus recursos e que "o novo limite de crédito" será fundamental para a política de crédito voltada ao setor agropecuário, às micro, pequenas e médias empresas e, também, para o enfrentamento da crise econômica e social" causada pela pandemia de covid-19.