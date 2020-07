Novo Banco de Desenvolvimento aprova empréstimo de US$ 1 bi para Brasil

O Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) vinculado aos BRICS aprovou um empréstimo de US$ 1 bilhão para o governo brasileiro. Os recursos serão usados pelo Ministério da Cidadania para pagar parte da prorrogação do auxílio emergencial de R$ 600 a trabalhadores informais e desempregados.



"O objetivo do empréstimo é apoiar o Governo do Brasil no fortalecimento das redes de segurança social e endereçar os impactos socioeconômicos imediatos decorrentes do surto de covid-19, particularmente na população mais vulnerável do Brasil, que foi fortemente impactada pelo novo coronavírus", detalha o projeto da operação.



De acordo com o NBD, o desembolso do empréstimo será feito de maneira integral em uma parcela e o prazo da operação vai até 31 de maio de 2021.



Essa é a quarta operação de crédito do NBD para os países membros dos BRICS para ajudar em ações voltadas ao enfrentamento dos impactos da pandemia. China, Índia e África do Sul também receberam créditos US$ 1 bilhão do banco para financiar medidas emergenciais. Dentre os membros do grupo, apenas a Rússia ainda não acessou esse financiamento.