Preço das carnes dispara em apenas 15 dias na Grande BH

Aumentos mais expressivos foram registrados nos cortes bovinos e suínos (foto: Ministério da Agricultura) carnes ficou bem mais salgado na Grande BH ao longo do mês de julho. Um levantamento realizado pelo site Mercado Mineiro e pelo aplicativo ComOferta mostra um aumento de até 8,3% nos preços dos açougues em um período de apenas quinze dias. O preço médio dasficou bem mais salgado naao longo do mês de julho. Um levantamento realizado pelo site Mercado Mineiro e pelo aplicativo ComOferta mostra umde até 8,3% nos preços dos açougues em um período de apenas quinze dias.









Para Feliciano Abreu, coordenador da pesquisa, a motivação para o encarecimento dos produtos foi o aumento da demanda do mercado externo. "Os consumidores, de forma de geral, estão assustadíssimos. É um momento de crise, em que a população está com a corda no pescoço, e mesmo assim as carnes aumentando porque a demanda do mercado externo, principalmente a China, tem aumentado. A exportação aumentando nós pagamos o pato", diz.





Variação de até 172%

O consumidor deve também redobrar a atenção já que os mesmos cortes podem ser encontrados com variação de até 172% a depender do estabelecimento. É o caso da bisteca com costela, que pode variar de R$ 10,99 a R$ 29,95.





A picanha apresenta variação de até 157%, assim como o contrafilé, de 141%, o toucinho para torresmo, de 136%, o pernil com osso, de 119%, e o filé de peito de frango, de 80%.





As variações são comuns a depender da localização do estabelecimento e da qualidade dos produtos. "O consumidor precisa pesquisar bastante e comprar apenas o necessário, além de ficar de olho nas ofertas", conclui Feliciano Abreu.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais

Outros cortes também sofreram aumento considerável de preço, como a bisteca com costela suína, de 5,59%, a maminha, de 5,17%, a costelinha de porco, de 4,74%, e o frango resfriado, de 2,39%.