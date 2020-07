Economistas preveem que PIB da zona do euro sofrerá contração de 8,3% este ano

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro deverá sofrer contração de 8,3% este ano em função da crise do coronavírus, segundo pesquisa trimestral do Banco Central Europeu (BCE) com economistas. No levantamento anterior, ha três meses, a previsão era de queda de 5,5%.



Para 2021, por outro lado, a projeção de crescimento econômico do bloco subiu de 4,3% para 5,7%.



Em relação à inflação da zona do euro, economistas preveem taxa de 0,4% em 2020, a mesma da pesquisa anterior. Dados publicados mais cedo mostraram que a taxa anual de inflação do bloco ficou em 0,3% em junho.



Para o próximo ano, a expectativa agora é de que a inflação da região acelere para 1%. Antes, porém, a previsão era de taxa maior, de 1,2%.