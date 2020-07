Presidente do BC defende projeto de lei cambial em tramitação no Congresso

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fez nesta quinta-feira, 16, uma defesa do projeto de lei cambial que está em tramitação no Congresso, que estabelece um novo marco legal para o mercado. "Precisamos também de uma reforma na moeda. Precisamos avançar na reforma cambial", afirmou Campos Neto.



Campos Neto participou hoje do evento virtual "Perspectivas para a Economia Brasileira e o Sistema Bancário", promovido pelo Itaú.