Campos Neto, sobre pagamentos via WhatsApp: Em nenhum momento o BC proibiu nada

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta quinta-feira, 16, que a instituição não proibiu definitivamente os pagamentos via WhatsApp no Brasil. Segundo ele, caso a ferramenta esteja dentro dos critérios do BC, ela será aprovada.



Em 23 de junho, o BC determinou que Visa e Mastercard suspendessem o uso do aplicativo de mensagens para realização de pagamentos e transferências de recursos. Na época, o BC alegou que a decisão buscava "preservar um adequado ambiente competitivo, que assegure o funcionamento de um sistema de pagamentos interoperável, rápido, seguro, transparente, aberto e barato".



"Em nenhum momento o BC proibiu nada", disse hoje Campos Neto. "Vamos analisar. Precisamos ter a certeza de que (o sistema) é rápido, barato e seguro para os clientes", acrescentou.



Campos Neto participou nesta quinta do evento virtual "Perspectivas para a Economia Brasileira e o Sistema Bancário", promovido pelo Itaú.