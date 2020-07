Câmara aprova acordo para Brasil ser membro do BAII

A Câmara aprovou nesta quinta-feira, 16, o texto do acordo que torna o Brasil membro fundador do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (BAII), assinado em junho de 2015. A proposta segue agora o Senado.



A proposta foi relatada pelo deputado Rubens Bueno (Cidadania-PR).



O BAII tem sede em Pequim, na China, e atua como banco multilateral de desenvolvimento ao financiar projetos na Ásia e outras regiões.



O banco iniciou suas atividades em 2016 e até setembro de 2019 contava com 74 membros efetivos e 26 membros em potencial, entre os quais o Brasil.