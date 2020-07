Câmara, Senado e governo devem trabalhar para melhorar texto, diz Baleia Rossi

O deputado Baleia Rossi (MDB-SP) defendeu nesta quinta-feira, 16, a cooperação entre o Legislativo e o governo para a aprovação da reforma tributária. Em debate da comissão especial da Câmara que analisa a reforma, Baleia destacou que Câmara, Senado e governo federal podem juntos melhorar o texto.



Baleia é autor de uma das propostas sobre a mudança do sistema tributário, a PEC 45.



No Senado, tramita ainda uma outra sugestão de reforma, a PEC 110. Há ainda a expectativa de que o governo envie sua própria sugestão.



O deputado enxerga na reforma uma alternativa para recuperar o crescimento do País após a crise da covid-19.



Ele citou que economistas estimam que 18 milhões de brasileiros estarão desempregados no fim da pandemia do novo coronavírus. "Se a reforma tributária era importante antes da pandemia, agora é vital", afirmou.