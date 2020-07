Reforma tributária será apresentada em futuro próximo, repete Waldery

O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, repetiu nesta quarta-feira, 15, que o governo irá mandar sua proposta de reforma tributária ao Congresso em um "futuro próximo". "O governo tem trabalhado intensamente considerando os impactos da pandemia de covid-19 sobre todas as reformas estruturais. Ajustes serão feitos em todas as propostas devido aos efeitos da pandemia", reiterou.



Waldery voltou a dizer que um dos itens da reforma tributária é a redução das desonerações. "A reforma tributária é a que tem maio impacto no PIB potencial. No momento devido o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciará quais são os braços da reforma tributária", limitou-se a responder.



Ainda no ano passado, a Câmara e Senado começaram a debater duas propostas de reforma tributária.



Desde o segundo semestre de 2019 a equipe econômica vem prometendo o envio de uma proposta para a unificação de tributos federais, mas até agora nenhum texto foi enviado ao parlamento.