PAN, BMG e Inter lideram ranking de reclamações contra bancos, diz BC

O Banco Central informou nesta quarta-feira, 15, que o banco PAN terminou o segundo trimestre de 2020 na liderança do ranking de reclamações contra instituições financeiras. O banco registrou índice de 158,89. Em segundo lugar aparece o BMG (99,80) e, em terceiro, o Inter (97,92). Nesta lista, estão os bancos e as financeiras com mais de 4 milhões de clientes.



O índice de reclamações é calculado com base no número de reclamações consideradas procedentes, dividido pelo número de clientes da instituição, multiplicado por 1.000.000. Na prática, quanto maior o índice, pior a classificação da instituição. O ranking é trimestral.



Na lista, o Santander aparece como a quarta instituição mais reclamada (índice de 41,35). Na sequência estão Caixa (26,45), Bradesco (24,35), Banco do Brasil (22,76), Itaú (21,09), Banrisul (19,83), Banco CSF (16,59), OMNI (12,07%), Realize (3,55), Votorantim (3,47%), Midway (3,13), Bando do Nordeste (0,86), Nubank (0,18) e Sicredi (0,00).



Instituições menores



Entre os bancos e financeiras com menos de 4 milhões de clientes - que formam um ranking à parte -, a liderança é da Facta Financeira, com índice de reclamações de 559,96 no segundo trimestre de 2020.



Em seguida aparecem Banco Digimais (340,24), Safra (281,78), BNP Paribas (268,59) e Industrial do Brasil (235,59), entre outros. A lista completa tem 22 instituições.



Entre as reclamações mais frequentes estão irregularidades relativas a integridade, confiabilidade, segurança, sigilo ou legitimidade das operações de serviços relacionados a cartões de crédito.