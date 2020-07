Senado aprova projeto que cria escritório regional do Brics no Brasil

O Senado aprovou nesta terça-feira, 14, o Projeto de Decreto Legislativo 657/19 que aprova o acordo para a criação de um escritório regional do banco dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), o Novo Banco de Desenvolvimento (NBD).



A proposta foi aprovada pela Câmara no mês passado e o texto segue agora para promulgação.



O escritório terá sede em São Paulo e unidade de representação em Brasília.