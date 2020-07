Para Fed, é excepcionalmente importante admitir que ventos contrários vão durar

Diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Lael Brainard afirmou nesta terça-feira, 14, que é "excepcionalmente importante" admitir que os ventos contrários para a economia americana durarão por um tempo. Nesse contexto, ela defendeu os apoios fiscal e monetário como cruciais para sustentar o quadro econômico, no contexto atual da pandemia.



Brainard falou em evento virtual da National Association for Business Economics (Nabe). Ao responder a questões, a diretora do Fed disse que a instituição está atenta aos riscos de que a inflação fique ainda mais baixa. "Precisamos evitar que as expectativas de inflação recuem", notou, enfatizando a importância de que essas expectativas fiquem ancoradas, a fim de que o BC consiga atingir sua meta de 2% ao ano.



A diretora ainda comentou sobre a possibilidade de o Fed lançar mão de juros negativos. Segundo ela, ao se analisar os prós e contras, o instrumento "não é algo atraente para os EUA".



Ela mencionou que os juros negativos poderiam, por exemplo, gerar impactos indesejados nos mercados monetários.