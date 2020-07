Coreia do Sul: governo anuncia pacote de US$ 133 bilhões para estimular economia

O governo da Coreia do Sul propôs nesta terça-feira, 14, um pacote de aproximadamente US$ 132,90 bilhões para estimular o crescimento pós-pandemia e remodelar a economia do país. Sob o nome de "New Deal" o Ministério das Finanças e Economia sul-coreano pretende injetar o montante acima, com participação de recursos do setor privado, em novas indústrias para criar 1,9 milhão de novos empregos até 2025. Os gastos planejados se concentrarão na transformação da Coreia do Sul em uma economia mais ecológica e digital, disse o ministério.



Inteligência artificial, redes 5G, veículos elétricos, carros movidos a hidrogênio e serviços médicos remotos estão entre os setores em que a nova iniciativa se concentrará, afirmou o governo, acrescentando que parte dos gastos será usada para reforçar o bem-estar social do país.



Esse plano econômico segue uma série de estímulos fiscais do governo, incluindo três orçamentos extras para este ano, para sustentar a economia atingida pela pandemia. Fonte: Dow Jones Newswires.