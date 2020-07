Mourão diz não ter posição sobre CPMF e defende discussão do tema no Congresso

'Não tenho posição firmada a esse respeito', disse Mourão (foto: Antonio Cruz/ Agência Brasil)

-presidente Hamilton Mourão afirmou na noite desta segunda-feira, 13, não ter uma posição firmada sobre uma nova, mas voltou a defender que a possibilidade de criação de imposto único ou sobre transações financeiras seja discutida no Congresso."Não tenho posição firmada a esse respeito. O que eu disse, e volto a repetir, é que qualquer discussão a respeito de um imposto único ou imposto sobre transações financeiras tem que ser discutido dentro doNacional", disse.Mais cedo, durante live promovida pela Genial, o vice-presidente defendeu a retomada do debate sobre a criação da nova CPMF, apesar da contrariedade do presidente Jairem relação ao tema. Segundo ele, "mais cedo ou mais tarde essa discussão vai ter que ser colocada na mesa."Perguntado sobre a demissão da pesquisadora responsável pelo trabalho de monitoramento da devastação florestal do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Mourão afirmou que não irá cobrar explicações. Segundo ele, o assunto cabe ao Ministério da Ciência e Tecnologia. "Sai um, entra outro. O Inpe tem vários técnicos de qualidade, aparentemente pela notícia da forma como foi dada pode ser uma questão de saúde, sei lá, ou está indo para outra atividade", disse.A demissão de Lubia Vinhas acontece após um alerta sobre recorde de desmatamento na Amazônia. Em entrevista ao, Mourão afirmou que os mecanismos de monitoramento atuais são "péssimos" e que a operação de combate ao crime ambiental começou tarde.