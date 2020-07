Triunfo: Tráfego em rodovias cai 7,8% na primeira semana de junho

A Triunfo Participações divulgou nesta segunda-feira, 13, a atualização semanal sobre o tráfego nas rodovias que administra, e entre os dias 03 e 09 de julho, houve queda de 7,8% na comparação com o movimento entre os dias 13 e 19 de março. Na semana anterior, de 26 de junho a 02 de julho, a queda havia sido de 5,1%.



A maior queda na semana foi registrada na Concer, que liga Juiz de Fora (MG) ao Rio de Janeiro, de 11,7%. O menor recuo foi registrado na Transbrasiliana, no interior de São Paulo, de 2%. Na Concebra, que atua no Centro-Oeste até Brasília, a queda no tráfego foi de 8,1%. E na Econorte, no norte do Paraná, a queda foi de 9,5%.