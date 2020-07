Anac reajusta tarifas dos aeroportos paulistas de Viracopos e Guarulhos

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) reajustou o teto de tarifas aeroportuárias dos aeroportos internacionais de Viracopos, em Campinas (SP), e Governador André Franco Montoro, em Guarulhos (SP), conforme portarias publicadas no Diário Oficial da União (DOU).



O reajuste abrange taxas de embarque, conexão, pouso, permanência, armazenagem e capatazia. Os índices aplicados para os aumentos foram de 1,8663% e 2,1324%, para Viracopos, e de 2,3887% e 2,1324%, para Guarulhos. Com isso, as taxas de embarque doméstico, por exemplo, ficaram em R$ 30,95 e R$ 32,44, respectivamente.