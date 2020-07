Caixa libera parcela de R$ 600 do auxílio emergencial

(foto: Caixa/Reprodução)

Calendários

Números do Auxílio Emergencial

O governo federal libera a partir desta segunda-feira (13) mais uma parcela do auxílio emergencial mensal de R$ 600 para desempregados e sem qualquer renda.Podem retirar o dinheiro, da Caixa , os nascidos entre julho e setembro do 3º lote de aprovados que não estão inscritos noO governo alterou odedo 3º lote de aprovados. Quem pode retirar e transferir o dinheiro a partir de hoje são os aniversariantes de julho, agosto e setembro. Amanhã (14), será a vez dos nascidos entre outubro e dezembro.O pagamento dosegue dois calendários diferentes. Primeiro, os depósitos são feitos em poupança digital.Nesse caso, o dinheiro só pode ser usado para pagamento de boletos e compras on-line. Para esse lote de beneficiários, os depósitos ocorreram nos dias 16 ou 17 de junho.Em um segunda data, o dinheiro é liberado para saque e transferência de acordo com o mês de aniversário.A regra não vale para quem é do Bolsa-Família e tem direito ao auxílio. Os beneficiários não podem acumular os dois pagamentos (recebem apenas o que for mais vantajoso) e o saque é autorizado conforme o calendário do Bolsa-Família, que leva em conta o dígito final do NIS (Número de Identificação Social).Até agora, segundo a Caixa, o auxílio emergencial já foi pago a 65,2 milhões de pessoas. Desse total, 19,2 milhões são inscritos no Bolsa Família, outros 10,5 milhões fazem parte do CadÚnico e um total de 35,5 milhões foram as pessoas que se inscreveram diretamente pelo site ou pelo aplicativo, e compõem o grande contingente de trabalhadores informais que estavam fora de qualquer base de dados do governo.Para o pagamento do benefício, já foram desembolsados R$ 121,1 bilhões. Ainda estão em análise cerca de 2,1 milhões de cadastros, que podem ter o auxílio aprovado ou não.