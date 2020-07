Fundador da Ricardo Eletro é solto

O fundador da rede de lojas Ricardo Eletro, empresário Ricardo Nunes, teve o pedido de prisão temporária revogado pela Justiça de Minas Gerais na tarde de ontem. Ricardo foi solto após prestar depoimento em Contagem, na Grande Belo Horizonte.

"Dever tributo, integralmente lançado da contabilidade e informado ao fisco sem qualquer espécie de fraude, não é crime. O entendimento recentre do Supremo Tribunal Federal (STF) não pode ser aplicado retroativamente", disse Marcelo Leonardo, advogado de Ricardo, que vai acompanhar o processo em liberdade.

Nessa quarta-feira, a Polícia Civil, a Receita Estadual e o Ministério Público de Minas Gerais cumpriram 14 mandados de busca e apreensão e três de prisão em cidades da Região Metropolitana de BH e em São Paulo. As ordens visavam empresários ligados à rede de varejo especializada em eletrodomésticos Ricardo Eletro e são fruto de uma operação contra lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. O fundador da empresa foi preso.

As autoridades estimam que os empresários tenham sido beneficiados em R$ 387 milhões pelas infrações cometidas nos últimos cinco anos. Entre os gestores alvos da operação está Ricardo Nunes, fundador da Ricardo Eletro. Parentes do administrador, como o irmão mais novo, Rodrigo Nunes, e a filha mais velha, Laura Nunes, também são suspeitos.

“As investigações começaram em 2018, através de inquérito policial em que foi verificado que o investigado mantinha conduta, de forma reiterada, para omissão do pagamento, se apropriando do ICMS não recolhido. Em contrapartida, o seu patrimônio, das empresas patrimoniais em nome da filha e da mãe, só cresciam. A partir desse momento, de uma ocultação do dinheiro sonegado, representamos ao Poder Judiciário pelo sequestro dos bens patrimoniais, sendo deferido em torno de R$ 60 milhões, visando ressarcir os cofres do estado de Minas Gerais”, detalhou o responsável pelo inquérito, delegado Vitor Abdala.

"A empresa já vem omitindo recolhimento de ICMS há quase uma década. Fiscalizamos há muito tempo e, a partir da decisão do STF de novembro de 2019, a partir da qual apropriação indébita é crime, iniciamos a operação. A empresa declara o débito, mas não faz os pagamentos. Faz os parcelamentos, mas não os cumpria", disse Antônio de Castro Vaz, superintendente regional da Fazenda, ontem.