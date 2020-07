Estatais apresentaram resultado líquido de R$ 109,1 bilhões em 2019 (+53%)

As estatais brasileiras apresentaram juntas um resultado líquido de R$ 109,1 bilhão em 2019. De acordo com balanço apresentado nesta quinta-feira pelo Ministério da Economia, isso representa um aumento de 53% em relação ao lucro de 2018 e é o maior valor desde 2008.



As empresas do setor financeiro puxaram o resultado, apresentando lucro líquido de R$ 59 bilhões no ano passado, ante R$ 31 bilhões no anterior. As estatais do setor produtivo tiveram lucro de R$ 51,9 bilhões em 2019, ante R$ 39,2 bilhões em 2018. Já as estatais dependentes do Tesouro Nacional apresentaram resultado negativo em R 1,8 bilhão, ante lucro de R$ 1,1 bilhão em 2018.



Com a venda e liquidação de empresas, o número de estatais baixou de 209 no fim de 2018 para 200 em 2019. Dessas, 46 têm controle direto da União, sendo 18 dependentes do Tesouro Nacional.



O número de empregados foi reduzido em 3,7% em 2019, chegando a 476.644. "Da redução total do quantitativo de pessoal das estatais, cerca de 3.500 posições decorreram das desestatizações do período, e o restante foi, em grande parte, resultado da implementação de programas de desligamento voluntário de empregados (PDVs), cuja estimativa de economia na folha de pagamentos é da ordem de R$ 2,10 bilhões", detalha o boletim.