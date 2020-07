Azul fecha parceria com Air Canada para programas de fidelidade

A companhia aérea Azul fechou uma parceria com a Air Canadá para acúmulo e resgate de pontos em seus respectivos programas de fidelidade. Com o acordo, as empresas passam a oferecer benefícios aos participantes de ambos os programas.



O TudoAzul já tem parceria semelhante para acúmulo de pontos e resgate passagens para voos com a TAP, Copa, United e Turkish. Segundo a empresa, a quantidade de pontos acumulados irá variar conforme a classe tarifária e a cabine adquiridas (First Class, Business Class e Economy Class), valendo tantos para voos no Canadá quanto para outros destinos operados pela companhia canadense.