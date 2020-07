Festival de Malhas e Tricô de Jacutinga será 100% virtual

No ano passado, a feira atraiu mais de 180 mil pessoas a Jacutinga, gerando em torno de R$ 6 milhões em negócios (foto: Internet/Reprodução)

“A FestMalhas On-line tem o propósito de funcionar como um canal de venda entre o visitante e os lojistas. Não teremos um site de vendas, mas faremos um guia de negócios conectando o visitante ao lojista. Os expositores terão seus produtos apresentados de forma organizada e de fácil acesso para que os visitantes possam entrar em contato com o lojista e adquirir o seu tricô preferido”, explicou Eliseo Fávaro Júnior, presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Jacutinga (ACIJA).

A Festmalhas é voltada para a cadeia de produção de moda têxtil do país: produtores, lojistas, revendedores e consumidores. Os organizadores viram nesse novo formato uma possibilidade de aumentar o público.



"Quem nunca teve a possibilidade de nos visitar presencialmente poderá ter contato com os produtos", reconhece Eliseo. Trata-se do maior evento econômico do município, atraindo turistas de negócios de várias partes do Brasil.



Readequação do negócio

Oficina de Malhas, que está no ramo desde 1986, admite ser o momento de readequação: "O consumo on-line cresceu muito com a pandemia. Nossas vendas tinham como carro-chefe as lojas e feiras, além de Jacutinga, em Belo Horizonte e Rio de Janeiro, mas com o coronavirus isso mudou".



Gabriela Prado considera que o novo formato da feira de malhas e tricô abrirá novas portas (foto: Nívea Dias/Divulgação Festmalhas)



"As pessoas nos procuram, compram uma ou duas peças, e a maioria retorna. Um público mais consciente, que não compra por impulso. Já vínhamos percebendo a diminuição de público na cidade e passamos a investir mais no e-commerce. Esse passo do Festmalhas será muito importante." Gabriela Prado, da, que está no ramo desde 1986, admite ser o momento de readequação: "O consumo on-line cresceu muito com a pandemia. Nossas vendas tinham como carro-chefe as lojas e feiras, além de Jacutinga, em Belo Horizonte e Rio de Janeiro, mas com o coronavirus isso mudou".A fabricante diz ter notado também mudanças no perfil de consumo dos clientes, que pesquisam mais antes de comprar, tanto preços e qualidade quanto a trajetória do produto e do produtor no mercado."As pessoas nos procuram, compram uma ou duas peças, e a maioria retorna. Um público mais consciente, que não compra por impulso. Já vínhamos percebendo a diminuição de público na cidade e passamos a investir mais no e-commerce. Esse passo do Festmalhas será muito importante."

O boom das vendas por meios digitais chamou a atenção da produtora de conteúdos Camila Matilde, ao perceber o despreparo, principalmente de pequenos produtores, para enfrentar essa "revolução": "Muitos não estavam preparados para absorver tudo isso. E muito menos para adicionar novo canal de vendas na sua estratégia e planejamento . As pessoas estão comprando mais, procurando por facilidade, e nesse mundo on-line, temos muitas marcas, modelos, opções, variedade de preços. Do pequeno ao grande comerciante, fabricante, comprador, todos precisam se estruturar, se planejar. Ao criar uma estratégia, o Festmalhas abriu essa oportunidade".

Jacutinga é um município da microrregião de Poços de Caldas, com população, em julho de 2017, segundo a estimativa do IBGE, de 25.453 habitantes. Fica a 478 quilômetros de Belo Horizonte e a 199 da capital paulista.





Uma plataforma digital foi a solução encontrada para a realização dade Jacutinga, cidade do Sul de Minas. A partir desta sexta-feira (10), clientes e fabricantes poderão se inteirar por meio do site do FestMalhas On-line , onde estarão disponíveis os links de centenas de expositores. A inciativa é considerada por comerciantes e fabricantes, a porta de entrada para o