Reino Unido anuncia medidas de estímulo com foco em emprego

O ministro de Finanças do Reino Unido, Rishi Sunak, anunciou nesta quarta-feira uma série de medidas para estimular a economia britânica, principalmente seu mercado de trabalho, em meio à pandemia do novo coronavírus.



Como se esperava, Sunak disse que o governo britânico vai inicialmente destinar 2 bilhões de libras para um programa de incentivo à contratação de jovens e pagar a empregadores bônus de 1.000 libras por cada trabalhador que voltar dos atuais esquemas de licença que vencem no fim de outubro.



Em discurso no Parlamento, Sunak afirmou que a questão do emprego é o desafio mais urgente que o Reino Unido enfrenta durante a crise gerada pela covid-19.



Também como previsto, Sunak disse que o governo vai alocar mais 3 bilhões de libras para aprimorar a eficiência energética de residências e prédios públicos, numa iniciativa que deve sustentar mais de 100 mil empregos, assim como ampliar a isenção de um imposto para imóveis de até 500 mil libras - quatro vezes acima do valor atual - até o fim de março de 2021, numa tentativa de impulsionar o mercado imobiliário e a economia de modo geral.